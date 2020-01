Regjeringen reagerer på at Oslo sier nei til regjeringens bompengeavtale

Byrådet i Oslo tok betenkningstid da de etter regjeringens bompengeforlik i fjor høst ble tilbudt statlig støtte til å redusere bompengene og til kollektivtransport, skriver Dagsavisen. Like før jul hadde Oslo kommune endelig bestemt seg. Byrådet sa nei til pakken. Byrådsleder Raymond Johansen begrunnet avslaget med at hovedstaden da ikke vil nå sine miljømål.

– Det er ikke mulig å gjennomføre nullvekstmålet hvis man samtidig gjør det lettere og billigere å kjøre bil. Vi sier nei til tilbudet slik det er nå fordi vi frykter den vil øke biltrafikken kraftig, sa Johansen til ABC Nyheter på lille julaften.

– Raymond sier nei til lavere bompenger og nei til bedre kollektivtilbud, det er ikke annet enn trist, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Dagsavisen.

Også Høyre reagerer på avslaget. Nestleder i Oslo Høyre og bystyrerepresentant Eirik Lae Solberg sier det har aldri skjedd før, at et byråd i Oslo har takket nei til en så stor statlig satsing.

– Det som har ført til mest nedgang i biltrafikken i Oslo, er satsingen på kollektivtrafikk. Det har gitt stadig flere muligheten til å la bilen stå. Da bompengeforliket ble kjent i august, harselerte Raymond Johansen selv med at den gjennomsnittlige reduksjonen for en bompassering med dette bare ville gå ned fra 22,40 kroner til 21 kroner. Det tilsier at effekten på bilkjøringen vil bli minimal, sier han.