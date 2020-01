Sophie Elise Isachsen slutter å blogge

I et innlegg skriver hun at hun ikke lenger klarer «den enorme mengden kritikk» som kommer mot henne på bloggen.

– Det er ikke bare konstruktiv kritikk. Det er ofte mobbing, slemme ord og personangrep kun for å trykke meg ned å såre meg, skriver hun.

Isachsen skriver at hun har hatt det tungt den siste tiden.

– Tidligere i år kjente jeg på en følelse jeg ikke har hatt tidligere. At jeg rett og slett ikke klarer mer. Å blogge koster mer enn det gir, og i seks måneder har jeg vært lei meg nesten hver gang jeg logger inn her og nesten holdt meg for øynene hver gang jeg leser kommentarer.

Isachsen opplyser at hun videre skal fortsette å oppdatere andre kanaler, som Instagram og Snapchat, og at hun planlegger en ny bok.