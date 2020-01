Kraftig vind ventes i Sør-Norge

Et stormsenter er ventet å treffe kysten av Nordland fredag kveld, men den kraftigste vinden er ventet sør for stormsenteret. Dermed er farevarsler for store deler av Sør-Norge sendt ut, opplyser Meteorologene på Twitter.

Uvær, dårlig føre og rasfare har også ført til store problemer på fjellovergangene i Sør-Norge.

Det meldes om betydelig snøskredfare på oransje nivå flere steder i landet. Dette gjelder blant annet i Vest-Finnmark, Salten, på Sunnmøre, i Jotunheimen, i Hardanger og på Heiane.