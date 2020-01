Fullsatt kirke ventes til Ari Behns bisettelse

Både kongelige, statsråder, norske politikere og en rekke kulturpersonligheter er ventet å delta.

Den 47 år gamle forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann gjennom 14 år tok sitt liv 25. desember. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

Dødsannonsen sto i torsdagens Aftenposten og Budstikka. «Du er høyt elsket av oss alle. For barna er du uerstattelig», heter det.

Det er så langt ikke kjent hvilke medlemmer av den norske kongefamilien som skal delta i bisettelsen. I sin nyttårstale fortalte kong Harald at kongefamilien er sterkt preget av Behns dødsfall.

Bisettelsen vil være åpen for alle, men et stort antall plasser er allerede reservert til den nærmeste familien, venner, kongelige og representanter fra det offisielle Norge. Det er derfor viktig å møte opp i god tid dersom man skal få plass i kirken, sier familiens talsmann, Geir Håkonsund, til NTB.

Han påpeker om det vil være høyt sikkerhetsoppbud.

– De som ønsker å delta, må være klar over at det er en bisettelse med et høyt sikkerhetsnivå, og at man ikke vil slippe inn i kirken med for eksempel vesker eller bager, sier Håkonsund.

Totalt er det 800 plasser i Oslo domkirke. Dørene åpner klokken 12 og bisettelsen starter klokken 13. Det er Oslo-biskop Kari Veiteberg som skal forrette.