Krav fra drapsmistenkt nordmann blir avvist

Andre juledag ble en 59-årig mann varetektsfengslet i Sverige, mistenkt for drapet på Borgar Giil Andresen (74) i Hokksund sentrum lille julaften.

Mannen skal være i familie med enken etter den drepte.

– Han har ikke erkjent å ha noe med drapet å gjøre, skriver hans forsvarer, John Christian Elden, i en epost til ABC Nyheter torsdag.

Sammen med sin advokat ble den siktede mannen avhørt tidligere denne uken. Ifølge forsvarer Elden har både norsk og svensk politi bekreftet at de skal få til at mannen kommer til hjemmet sitt før utlevering.

– Svensk og norsk politi lovet han å gjøre det de kunne for at han skulle få reise hjemom der han bor i Sverige for å hente klær og rydde opp før han flyttes til Norge. Ut fra det samtykket han i utlevering straks, sier Elden til ABC Nyheter.

– Virker aparte



Men nå har samarbeidet skåret seg. Til lokalavisen NWT sier mannens svenske forsvarer, Robert Helenius, at han ikke samtykker til utlevering til Norge etter at politiet ikke lengre kan garantere ham en tur innom et av sine hus i Värmland.



– Han ville ha utført et flytteoppdrag, og det ligger ikke innenfor rammene av vårt mandat. Han ville ha flyttet saker fra et hus til et annet, sier Jonas Arvidsson fra svensk påtalemyndighet til lokalavisen NWT.

– Jeg kjenner ikke detaljene, men det var ganske aparte. Dette er ingen forhandlingssituasjon, fortsetter han.

Lite imponert



John Christian Elden er svært lite imponert over aktoratets fremferd i saken:

– Det virker som om den svenske aktoren forsøkte en bløff før helgen når han ba siktede skrive under på det formelle skjemaet og sa at politiet selvsagt ville hjelpe til med at han fikk flyttet ut tingene sine uavhengig av dette.

– Jeg skjønner godt at siktede blir skeptisk til svenske myndigheter etter dette. I utleveringsavhøret sa aktoren at politiinspektøren som var der bare kunne skrive at dette skulle gjøres i en «tjenesteantekning» uten at siktede behøvde å ta forbehold på utleveringsskjemaet. Da både min svenske kollega og jeg var i tvil om det holdt for gjennomføring, avventet vi underskriften.

Neste rettsmøte om utlevering til Norge skal senest gjennomføres 10. januar i Värmlands tingrett.