To mindreårige siktet etter brann på Rudshøgda

Det opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk melding om brannen like før klokken 5 torsdag morgen. Ingen personer ble skadd i brannen, men to personer ble sendt til Hamar sykehus for sjekk.

– Politiet har kontroll på de siktede personene. Barnevernet er rutinemessig koblet inn i saken, skriver politiet i pressemeldingen.