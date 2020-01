Politiet iverksetter sikkerhetstiltak i forbindelse med Ari Behns bisettelse

I en mail til NTB opplyser leder for Felles enhet for operativ tjeneste, Johan Fredriksen, at bisettelsen er et privat arrangement, og at politiet hjelper arrangøren med å legge til rette for at bisettelsen kan gjennomføres på en sikker og verdig måte.

– Ut fra dem som er til stede vil det iverksettes noen rutinemessige sikkerhetstiltak, sier Fredriksen.

Politiet vil i forbindelse med bisettelsen blant annet gjennomføre noen trafikkregulerende tiltak i umiddelbar nærhet til Oslo domkirke, opplyser politiet.

Ellers vil folk som ferdes i Oslo sentrum, ikke bli påvirket av sikkerhetstiltakene.

– De som ønsker å delta, bør møte i god tid og følge de anvisninger de får på stedet, sier Fredriksen.

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember. Han bisettes fra Oslo domkirke fredag klokken 13.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.