Raumabanen stengt etter at tog kjørte inn i stein

– Det er et tog på vei fra Åndalsnes til Dombås med rundt 70 personer om bord som har kjørt inn i en stein. På grunn av dette lekker det diesel fra toget, og det kommer seg ikke videre, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Ifølge Bane Nor ble det også skader på togets bremsesystem.

Ingen personer ble skadd i sammenstøtet, og passasjerene ble fraktet videre med buss til Dombås.

Bane Nor melder at det er forventet at Raumabanen vil holdes stengt i flere timer som følge av reparasjoner etter kollisjonen med steinen.

Det er foreløpig ikke klart hvorfor steinen lå i skinnegangen.

– Vi undersøker årsaken, og om det kan ha vært et ras i forkant, sier operasjonsleder Antonsen.