Starter masseevakuering i Australia



Myndighetene i New South Wales og Victoria i Australia starter torsdag evakueringen av tusenvis av mennesker som er bedt om å forlate kystlinjen. I helgen er det varslet varme og vanskelige værforhold som på nytt kan skape livsfarlige forhold rundt de mange skogbrannene i landet.

Et belte på 250 kilometers lengde og sørover mot sørspissen av Australia skal evakueres før helgen.

Fengslingsmøte i Toten-saken

Politiet ber om åtte ukers varetekt for mannen som er siktet for drapet på 15-åringen som døde etter voldshendelsen på Kapp 9. oktober i fjor. Fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett vil bli holdt som kontorforretning, uten at den siktede er til stede.

Den endelige obduksjonsrapporten er ventet i januar eller februar. Den 47 år gamle faren er siktet for drap, samt for seksuelle overgrep mot gutten og frihetsberøvelse av guttens mor.

Tyrkias parlament diskuterer utplassering av styrker i Libya

Den tyrkiske nasjonalforsamlingen skal behandle president Recep Tayyip Erdogans forslag om å sende soldater til Libya. Den tyrkiske regjeringen frykter at konflikten i det nordafrikanske landet kan komme til å eskalere og true Tyrkias interesser.

De folkevalgte er blitt innkalt til et hastemøte torsdag for å stemme over forslaget.

Ett år siden snøskred i Tamokdalen

Pårørende og venner samles ifølge Nordlys til minnestund i Tamokdalen, ett år etter skredet som krevde fire unge menneskeliv.

De omkomne var tre finske menn og en svensk kvinne. Den siste av dem blir først funnet i juli.

Kvinne siktet for drapsforsøk avhøres



En kvinne ble natt til torsdag siktet for drapsforsøk etter at en mann skal ha blitt knivstikket i Oslo onsdag kveld. Mannen er alvorlig, men ikke livstruende skadd, opplyser politiet til NTB.

Kvinnen var en av tre personer som politiet først anså å være vitner i saken. Hun ble etter hvert siktet for drapsforsøk og vil bli avhørt torsdag morgen.