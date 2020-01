Faren over etter giftig røyk fra brann i Nordland

Bygget inneholdt mange kjemikalier, og politiet advarte først nærliggende beboere og ba dem stenge ventiler og lukke vinduene.

Politiet varslet om brannen klokken 1.11 og meldte omtrent førti minutter senere at den var slukket. Det var da fortsatt mye røyk på stedet.

Klokken 2.44 er opplyser operasjonsleder Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til VG at det ikke lenger kommer farlig røyk fra området, og at faren er over.