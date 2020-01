Politiet brukte elektrosjokkvåpen mot truende mann

Politiet rykket ved 15.30-tiden ut til legevakten på Jessheim på Romerike etter at en mann truet ansatte med en tapetkniv.

Til VG sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt at mannen rettet kniven mot halsen på flere av de ansatte.

– Mannen uttalte også at han skulle drepe alle på legevakten, så det var en opplagt trussel. Han opplyste at grunnen var at han var misfornøyd med behandlingen, sier Sveen.

Politiet brukte elektrosjokkvåpen under pågripelsen av mannen, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Ingen ble skadd i hendelsen.