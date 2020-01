Snorre Valen blir politisk redaktør

I slutten av november slapp Amedia nyheten om at de bryter avismonopolet i Trondheim og lanserer avisen Nidaros. Avisen kom med sin første utgave nyttårsaften. Med seg på laget får de Snorre Valen.

– Dette vil jeg være med på av mange grunner. Den viktigste er at Trondheim er en ørken mediemessig. Det er fantastisk at det blir seriøs aviskonkurranse i byen. Det gir mulighet for en annen type politisk debatt, sier Valen til Medier24.

Snorre Valen var nestleder i SV fra 2015 til 2019 og har sittet på Stortinget i åtte år. Han tok ikke gjenvalg ved stortingsvalget i 2019.

– Trondheim fortjener en dedikert og nyhetsdrevet lokalavis. Vi skal sette dagsorden og være tett på innbyggere og det som skjer, sa ansvarlig redaktør Arne Reginiussen (36) i en pressemelding i november.

Les også: Snorre Valen gir seg som SV-nestleder