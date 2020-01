Sysselmannen har avlivet isbjørn på Svalbard

Isbjørnen ble avlivet i Hanaskogdalen klokken 4.

– Isbjørnen ble avlivet, ikke på grunn av en akutt situasjon, men de siste dagene har denne bjørnen vist en helt spesiell atferd i forhold til å ville trekke mot bebyggelsen Longyearbyen og således utgjøre en fare for folk i byen, sier sysselmann Kjerstin Askholt i en uttalelse.

– Vi har gjort mange forsøk på å løse situasjonen på andre måter enn å avlive bjørnen, men uten å lykkes og uten at bjørnen har respondert som vi ønsket. I en tid på året hvor det er nattemørkt hele døgnet har vi har svært dårlig oversikt. Vi har ikke mannskapsressurser til å passe på befolkningen 24 timer i døgnet framover, påpeker sysselmannen.

Isbjørnen ble første gang oppdaget i Longyearbyen sentrum forrige torsdag. To dager senere ble den igjen observert i byen, før den søndag ble observert ved hyttene i Bjørndalen.

Ved midnatt nyttårsaften ble den igjen observert nær bebyggelsen i Longyearbyen. Sysselmannen rykket derfor ut med alt tilgjengelig mannskap og presset den mot Revneset og Hanaskogdalen hvor den ble avlivet.

– Fordi det ikke har latt seg gjøre å frakte den bort, turte vi ikke lenger ta sjansen på at vi klarte å holde god nok kontroll på den. Vi besluttet derfor til slutt at vi måtte avlive bjørnen. Dette har vi støtte for både i regelverk og i tråd med egen isbjørninstruks, sier Askholt.