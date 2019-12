Mann frikjent for narkosmugling med småfly

Cessna-flyet landet uten tillatelse på Kjeller flyplass ved Lillestrøm om kvelden 8. oktober i fjor høst. Tollerne sto klare da flyet landet, og ifølge tiltalen var småflyet lastet med 40,3 kilo hasj, 4,8 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain, 610 MDMA-tabletter og 157,4 gram MDMA.

Tre menn ble tiltalt for narkosmugling. En 41 år gammel mann fra Spania med bostedsadresse i Tyskland, en 40 år gammel mann med bakgrunn fra Colombia og som er bosatt i Berlin, og den 27 år gamle tyskeren med bakgrunn fra Algerie.

27-åringen har hele tiden nektet straffskyld. I retten forklarte han at han var med på turen fordi han ville ta en pilotutdannelse og hadde behov for flytimer. Han skal ha blitt fortalt at det var DJ-utstyr som skulle fraktes. Nordre Romerike tingrett trodde på forklaringen, og fredag kveld ble han løslatt, skriver VG.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig lettet. Jeg har ventet på dette i 14 måneder. Det er mange følelser, sier mannen til avisen.

Mannens forsvarer, Gunhild Lærum, er godt fornøyd med rettens avgjørelse.

– Han er blankt frifunnet og en av meddommerne har til og med påpekt at det ikke er til å forstå at det ble tatt ut tiltale mot ham, sier hun.

I løpet av de 444 dagene i varetekt har mannen lært seg litt norsk, og i mars fylte han 27 år i fengsel – men julen får han feire hjemme i Tyskland.

Medpassasjerene, 41-åringen og 40-åringen, er dømt til henholdsvis ti år og ni år og seks måneder i fengsel.