Mann fra Stavanger dømt til fengsel for nettvoldtekt

I tillegg til fengselsstraff er mannen i Stavanger tingrett dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen sto tiltalt for å ha lastet ned og oppbevart overgrepsmateriale og for å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to mindreårige jenter. Forholdene erkjente han straffskyld for, men ikke for voldtekt, som var det alvorligste forholdet han sto tiltalt for, skriver avisen.

Mannens forsvarer Anne Kroken sier til Aftenbladet at dommen vil bli anket. Hun mener at klienten blant annet ikke har fått nok strafferabatt etter å ha tilstått flere av forholdene han var tiltalt for.

Under rettssaken anførte forsvareren også at straffen burde ha vært redusert på grunn av lang saksbehandlingstid, men det var ikke Stavanger tingrett enig i.

I dommen vises det blant annet til at tiltalte har nektet å oppgi pinkoden til en av sine mobiltelefoner. Politiet jobber fremdeles med å åpne den. Påtalemyndigheten valgte likevel å ta ut tiltale mot 36-åringen selv om innholdet på mobilen kan avdekke flere lovbrudd.