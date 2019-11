Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen

Til NRK sier forsvarer Søren Ø. Hellenes at 28-åringen har forklart for politiet at han tente på en søppeldunk, men at det ikke var i hans tanker at biblioteket skulle brenne ned.

– Han ringte selv til brannvesenet da det brant så fælt i konteineren, opplyser Hellenes til Østlands-Posten.

Politiet fikk melding om brannen i Larvik bibliotek like før klokken 6 natt til lørdag. Ved 14-tiden, åtte timer etter at det begynte å brenne, meldte Sørøst politidistrikt på Twitter at brannen var slukket. Deler av biblioteket er totalskadd.

Lørdag morgen ble 28-åringen pågrepet i umiddelbar nærhet til åstedet. Ifølge forsvareren har siktede det tungt og er svært preget etter hendelsen.

– Han er preget og lei seg, sier Hellenes til Østlands-Posten. Ifølge forsvareren angrer den siktede, og han har ingen god forklaring på hvorfor han gjorde det.

Mannen har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Mandag blir han fremstilt for varetektsfengsling.

Den 28 år gamle mannen ble også siktet for å ha tent på fem steder i Larvik sentrum i forrige uke. Men på grunn av kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg, ble han løslatt.

Mannen ble siktet for å ha tent på flere søppelkasser inntil husvegger i Larvik sentrum. Flere steder lå folk og sov mens brannene utviklet seg, skriver VG.