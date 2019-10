Norske elever i arbeid for ungdom i gruvene i Kongo

Mellom 60.000 og 80.000 elever over hele landet skal arbeide for å hjelpe barn og unge i DR Kongo til et bedre liv, til skolegang og til en bedre framtid når Operasjon Dagsverk går av stabelen torsdag.

– De fleste tror at menneskehandel hører til historiebøkene, men det har aldri vært flere slaver enn det er i dag, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til NTB.

Utviklingsministeren er veldig glad for at årets Operasjon Dagsverk er tildelt Caritas Norge og organisasjonens prosjekter for ungdommer utsatt for tvangsarbeid i koboltgruvene og militsene i Kongo.

Voldsomt engasjement

– Det som er spesielt med årets operasjon, er at det er et voldsomt engasjement for prosjektet. Det ser vi blant annet på at det har vært et stort oppsving i antall påmeldte, sier Jens Øygarden Ingebrigtsen, som leder Operasjon Dagsverk.

OD-lederen forteller at de håper at årets aksjon kan bringe inn mellom 20 og 22 millioner kroner.

– Det er gjennom skolegang vi finner utveien fra et liv i krig og tvangsarbeid i koboltgruver. Denne kobolten vil bare bli mer og mer attraktiv ettersom det vestlige behovet for smartteknologi øker. Derfor er dette prosjektet så viktig, sa kommunikasjonssjef Ellen Høvik i Caritas Norge da samarbeidet med OD ble annonsert.

Utfordret av fredsprisvinneren

Utviklingsministeren minner om at mer enn 40.000 barn og unge er utsatt for menneskehandel og slavearbeid i umenneskelige forhold i gruvene, over 60 meter under bakken.

– Da Dennis Mukwege var i Norge og tok imot fredsprisen i fjor, utfordret han oss på vårt ansvar som forbrukere og kjøpere av varene fra gruvene i Kongo. Vi kan ikke slutte å kjøpe det, men det er mye vi som forbrukere kan gjøre for å bedre vilkårene til de som arbeider i gruvene, sier Ulstein.

Han påpeker at Utenriksdepartementet jobber i samarbeid med Næringsdepartementet, Justisdepartementet og Interpol for å få et bedre internasjonalt lovverk på plass og påpeker at forbrukerne har stor makt når det kommer til hvilke varer vi kjøper.

– Operasjon Dagsverk er en god mulighet for bedrifter til å ta imot engasjerte ungdommer. Kanskje samtalene rundt lunsjbordet kan handle om det som foregår i Kongo. Vi har alle et ansvar, og ungdommene er gode forbilder som tar tak i dette, sier Ulstein.