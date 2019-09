Arbeidstilsynet kritiserer Riksrevisjonen for brudd på arbeidsmiljøloven

Bruddene som er avdekket, gjelder blant annet omfanget av overtidsarbeid og søndagsarbeid og 86 brudd på loven om sammenhengende arbeidsfri, skriver Dagens Næringsliv.

«Bruddene er av et slikt omfang at Arbeidstilsynet finner det nødvendig å varsle pålegg til virksomheten», skriver tilsynet.

I april skrev Dagens Næringsliv at hovedverneombudet i Riksrevisjonen på et internt møte beskrev det som alminnelig at det ble trikset med timelister for å skjule lovbrudd. En måned senere åpnet Arbeidstilsynet tilsyn mot Riksrevisjonen.

I første omgang kan Riksrevisjonen komme med kommentarer til kritikken. Deretter må det iverksettes tiltak innenfor fristene fra Arbeidstilsynet.

– Jeg er takknemlig for at Arbeidstilsynet i sin rapport påpeker hvilke feil vi har gjort i forhold til arbeidsmiljøloven. Det gir oss muligheten til å bli bedre, og det er bra at det blir gjennomført tilsyn også i kontrollorganer som Riksrevisjonen, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en epost