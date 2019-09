Telenor-feil er rettet

To personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør

Johnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer

Etterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester

Angrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia

Spitse-dobbel for Vålerenga

Stortap for Snøgg

Ny leder for Frihetspartiet i Østerrike

Grei-seier over Kaupanger

To asteroider passerer Jorden

Kjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner

Person i omsorgsbolig glemt på do i flere timer

Skiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat

Extinction Rebellion-aktivister for retten

Professor: – Demokrati krever for mye av folk

Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark

Guaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle

Etterretningstopp siktet for spionasje i Canada

Reineier gir bort flokken for å unngå tvangsslakt

Sport

Hovland gikk to slag under par til tross for dobbel bogey