Nesespray har reversert 2.100 overdoser

Professor: – Demokrati krever for mye av folk

Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark

Guaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle

Etterretningstopp siktet for spionasje i Canada

Reineier gir bort flokken for å unngå tvangsslakt

Sport

Hovland gikk to slag under par til tross for dobbel bogey