Politiet i Agder forsvarer rapport om kriminalitet blant romfolk

Det var Fædrelandsvennen som først meldte om politirapporten i august. I mai i år konkluderte politiet i en hemmelig rapport at Agder over flere år har hatt et «omfattende problem» knyttet til innførsel og omsetning av narkotiske piller i det rumenske tiggermiljøet.

Politiet i Kristiansand sier de før var forsiktig med å dele info om narkosalg blant romfolk av frykt for stigmatisering og hatkrim.

– Årsaken til at vi har hatt en litt forsiktig tilnærming er redselen for stigmatisering og at det kan generere mer hatkriminalitet, sier politistasjonssjef Ole Hortemo til Fædrelandsvennen

Da Hortemo onsdag var i formannskapet i Kristiansand for å orientere politikere, meldte han om en endring i tilnærming fra politiets side. Nå skal etterretning og konklusjoner vektlegges og styre politiets tilnærming mer.

– Det har i alle fall vært beveggrunnen for hvordan vi har valgt å forholde oss til dette på. Å heller snakke om konkrete tall enn hypoteser, sier han.

Da rapporten ble kjent i august, utløste den reaksjoner fra politikere som mente at den ikke rimte med det politiet tidligere har sagt. Politiet fikk også kritikk for å være diffuse og nøre opp under hat mot romfolk. Da rapporten kom, fikk politiet også kritikk for å fram til da ha lukket øynene for problemet.