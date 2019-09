Nav vurderte kutt i støtte til fattige barn i Stavanger

I notatet heter det at det ikke lenger skal ytes spesielt tilskudd til for eksempel bursdagsgaver, 17. mai-tøy, barnehagestart, sykkel eller PC-kjøp, skriver Stavanger Aftenblad.

Det er kommunalråd Eirik Faret Sakariassen (SV) som viser fram notatet, som er brukt ved flere Nav-kontorer i Stavanger. Han har reagert på innholdet.

– Ja, når han sitter på den kunnskapen han gjør, så skjønner jeg jo det. Dette visste ikke jeg om, så jeg får bare berømme en våken presse og våkne politikere for at vi blir gjort oppmerksom på saken. Her er det noen som har vært litt for ivrige, sier direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

– Når det kommer til en situasjon der man diskuterer kutt, er bruk av en slik liste overhodet ikke i tråd med rådmannens intensjon. Vi vil ta kontakt med Nav-kontorene alt mandag for å sikre at denne bruken opphører, sier Fosse.