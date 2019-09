Advarer mot sosiale medier-råd om hundesykdom

Minst 23 hunder er registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden, ifølge NRK Dagsnytt. Det blir stadig rapportert om nye smittetilfeller.

President Torill Moseng i Den norske veterinærforening advarer folk mot å tro på teorier og råd som spres på sosiale medier om hundesykdommen.

– Det florerer både teorier og anbefalinger rundt i sosiale medier av folk som ikke har kunnskapsgrunnlaget. Det bidrar ikke til at hundeeiere blir mindre urolige, sier hun til statskanalen.

Moseng anbefaler folk å følge med på hjemmesidene til Veterinærhøyskolen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet for å holde seg oppdaterte.

To bakterier

Mattilsynet har fått inn meldinger om syke hunder fra veterinærer i hele landet. De nye tilfellene er registrert i Nordland, Hordaland, Hedmark, Trondheim og Sørlandet.

På en pressekonferanse fredag opplyste Veterinærinstituttet at det var funnet to bakterier ved obduksjonene som var gjort, men at det foreløpig ikke er avklart om dette er årsaken til sykdomsutbruddet.

Prøvesvarene fra de enkelte laboratorieanalysene som er tatt forventes å være klare over helgen. Så langt er det ikke tegn på at dyrene har blitt forgiftet.

Frykt i Sverige

En hundeutstilling i Härryda sør for Göteborg er blitt innstilt denne helgen av frykt for sykdom.

Samtidig melder det svenske nyhetsbyrået TT at en hund fra Partille brukshundklubb i Partille kommune, litt nordøst for Göteborg, har blitt innlagt på dyresykehus med symptomer som ligner de norske.

– Hunden har vært på utstilling i Norge, så det er klart at det nå er litt uro blant medlemmene, sier leder i hundeklubben, Ann-Christin Magnusson, til avisen GT. Ifølge Magnusson er hunden nå blitt bedre. Hunden hadde vært på utstilling i Trondheim.

Norske hunder uønsket

Både i Sverige, Danmark og Finland er norske hunder inntil videre uønsket på utstillinger og andre arrangementer med mange hunder til stede.

Norsk Kennel Klub har anbefalt at alle planlagte arrangementer blant deres medlemsklubber avlyses denne helgen. De vil vurdere hva som skal gjøres videre etter at det forhåpentligvis kommer mer informasjon over helgen.

Mattilsynets anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd, slik at man har kontroll på dem.