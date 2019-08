Sviende sjøanemone funnet i Hordaland – kan gi brennskader og stygge sår

Flere badende i Austevoll i Hordaland har blitt ofre for sjøanemonen i det siste. Nå lurer Havforskningsinstituttet på om den også finnes andre steder langs kysten.

– Anemonen kan gi nokså stygge sår på armer og bein. Det er hissige sår som får skorper, sier forsker Gro van der Meeren i Havforskningsinstituttet til NTB.

Utbredelsen av anemonen ble for alvor kjent i sommer. Etter at barna til en kollega fikk skader av anemonen, gikk forskeren ut i lokalavisen Marsteinen og advarte.

– Da kom det inn et ras av historier fra de siste tre årene. Blant annet en dame som fikk ille vondt og måtte gå til legen med et sår hun hadde fått, sier van der Meeren.

– Dekker hele bunnen

Forskeren forteller at det finnes to varianter av anemonen. En som er brun og en som er knall grønn og lilla. I Austevoll er det førstnevnte som har spredd seg.

Anemonen er også tidligere blitt observert andre steder i Hordaland og på Sunnmøre, men da i sjeldent omfang.

– Denne anemonen har egentlig sitt kjerneområde på De britiske øyene. På Orknøyene sier de at den ikke var vanlig før, men at den nå dekker hele bunnen på enkelte strender. Noen steder på Austevoll har det faktisk begynt å se litt sånn ut, sier forskeren.

I motsetning til andre anemoner, som stort sett står stille, beveger denne seg raskt, og kan klatre og krype langs havbunnen.

Håper ikke den sprer seg

Van der Meeren har ingen umiddelbar forklaring på hvorfor det har blitt så mange av den på Austevoll de siste årene.

– Det kan kanskje skyldes at vannet er blitt varmere, men det blir bare spekulasjoner, sier hun.

Foreløpig er det heller ingenting som tyder på at den kommer til å spre seg veldig.

– Vi får virkelig ikke håpe det. Det er mange som ikke liker å tråkke i tang og tare når de skal bade. Dette gjør det bare verre, påpeker forskeren.

En fordel er at anemonene er relativt enkle å rydde bort.

– De er såpass synlige at det går an å rense en strand. Og de vokser ikke opp igjen over natten. De er ikke i nærheten av å være en like ille plage som stillehavsøstersen, sier hun.

Observasjoner?

Nå er forskeren veldig interessert i å få vite om noen har observert anemonen andre steder langs kysten. Den skiller seg fra andre varianter ved at den beveger seg, og selvsagt at den brenner.

Den kan forveksles med en annen liten sjøanemone som foretrekker ålegress. Dette er også en klatrende og liten sjøanemone. Men den er stort sett bare å finne på ålegress.

Skulle man være så uheldig å bli brent av svi-anemonen, gjelder følgende tips:

– Behandling for sviing er sjøvann, eller saltvann generelt. Ferskvann gjør vondt verre.