Tvangslovutvalget legger fram innstilling

Tvangslovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 17. juni i 2016 , fordi det var stort behov for gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.

Tvangsreglene er spredt over fire ulike regelsett, som kan bety at ulike regler gjelder ved vurdering av tvangsbruk overfor for eksempel rusmiddelavhengige, psykisk syke, demente, personer med svært smittsomme sykdommer og psykisk utviklingshemmende.

Hvert av de fire regelsettene har egne bestemmelser om formål, virkeområde, vilkår for bruk av tvangstiltak, saksbehandling, gjennomføring, klage og tilsyn. For et tilfelle kan det da bli gråsoner og overlapp, noe som gjør reglene uoversiktlige for både pasienter og behandlere.

Store ulikheter

Ikke bare ulike grupper er blitt ulikt behandlet. Da utvalget ble nedsatt, var det også registrert store geografiske forskjeller i tvangsbruken , både mellom forskjellige helseforetak og kommunene imellom. Videre forelå det et mål å redusere bruk av tvang til fordel for alternative frivillige tiltak.

De siste årene har helsevesenet fått kritikk for både for mye bruk av tvang, men det er også kommet kritikk for saker der enkelttilfeller trekkes fram og spørsmålet stilles: Kunne liv vært reddet om det hadde vært brukt mer tvang?

Under en interpellasjon i Stortinget i april spurte Kjersti Toppe (Sp) ifølge Avisa Nordland Høie om helseministeren mener det er en menneskerett å gå til grunne, med henvisning til saker i Stavanger Aftenblad og Avisa Nordland om enkeltskjebner.

Svikter

Høie svarte at dette var eksempler på personer med store hjelpebehov som ikke har fått god nok hjelp, der det fikk tragiske konsekvenser.

– Mennesker med sammensatte hjelpebehov skal ha tilgang til gode og sammenhengende tjenester. Det fins flere gode hjelpetiltak, men svikten skjer dessverre ofte i overgangen og i sammenhengen mellom disse, sa statsråden.

Toppe har understreket at politikerne må se på alle sider av tvangsproblematikken.

– For noen av disse er det sånn at for lite tvang også kan være skadelig. Der må vi tørre å diskutere, uttalte hun under interpellasjon i april.

Utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad presenterer utvalgets arbeid og forslag klokka 11 tirsdag.