Uværet tvinger byer til å avlyse rakettene

Med opptil 70 millimeter nedbør på Vestlandet og kraftig vind, har flere byer avlyst kveldens fyrverkeri.

Blant byene som har valgt å droppe raketter på nyttårskvelden, er Kristiansund.

– Det er klart at vi ønsker å markere starten på det nye året på en skikkelig måte, men vi er nødt til å sette sikkerheten først, sier kultursjef i Kristiansund kommune, Eigunn Stav Sætre.

– Vi lover å komme sterkere tilbake neste år, sier hun på kommunens hjemmeside.

– Det er for sterk vind til at det er forsvarlig for oss å sende opp fyrverkeri i vanndammen klokken 17 og på havna klokken 24, sier også daglig leder i Krohn Pyroteknikk, Claus Ivar Krohn.

Også i Ålesund og Giske er oppskytingen avlyst på grunn av været.

Vanskelig døgn



Meteorologene på Yr sendte mandag ut farevarsler på både gult og oransje nivå. Det er ventet store mengder regn og kraftig vind i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre i løpet av dagen og kvelden.

2019 starter med kraftig vind med faregrad oransje også flere andre steder i landet.

– Der er det både vind og nedbør som vil gjøre det vanskelig det neste døgnet vi har foran oss, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Oransje farevarsel

Første nyttårsdag vil vinden øke på. Meteorologisk institutt sendte mandag ut et varsel med forhøyet farevarsel til oransje nivå, det nest høyeste på skalaen.

– Første nyttårsdag er det ventet lokalt svært kraftige vindkast på 22–25 meter i sekundet i Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland, går det fram av farevarselet.

De kraftigste vindkastene er ventet i områdene nord for Mjøsa. Meteorologene oppfordrer folk til å feste alle løse gjenstander og til å unngå å bevege seg utendørs på utsatte steder i den tiden vinden herjer som verst.

Regn og fare for skred

Over hele Sør-Norge varsles det om sterk vind og vindkast helt opp i liten kuling. Også for Trøndelag og Nordland varsles det sterk vind med nedbør som regn og sludd. Mest regn ventes imidlertid fra Hordaland til Møre og Romsdal:

– Det er ventet 50 til 70 millimeter med nedbør på tolv timer. Hold deg oppdatert på farevarsler, skriver meteorologen.

Flere steder langs kysten er det sendt ut varsel om fare for jordskred i forbindelse med nedbøren, blant annet i Bergen og Trondheim.

Klart på Svalbard

Det sikreste stedet for å få en god utsikt til nyttårsrakettene er på Svalbard, skal en tro værmelderne.

– Nyttårsværet for Svalbard gir gode muligheter for å se raketter i Longyearbyen. Opphold og delvis skyet gir en fin start på 2019, skriver meteorologene på Twitter.

De fleste steder sørpå blir det også varmegrader på årets siste dag.

– Den varmeste nyttårsaften vi har hatt i Norge, var da vi målte 17,7 grader i Tafjord på Sunnmøre i 1972. Til sammenligning er kulderekorden for nyttårsaften på -51,3 grader fra Karasjok i 1885, skriver Yr på Twitter.