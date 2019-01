Skal du sende opp eller se på raketter nyttårsaften, bør du tenke deg om. I hvert fall hvis du feirer årets siste dag på Vestlandet, i Midt-Norge eller Østafjells.

Med opptil 70 millimeter nedbør og kraftig vind nyttårsaften blir det utfordrende for dem som vil fyre av fyrverkeri, spesielt på Vestlandet.

Meteorologene på Yr sendte mandag morgen ut farevarslet på gult nivå ettersom det er ventet store mengder regn over fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre i løpet av dagen og kvelden.

– Det er ventet 50 til 70 millimeter med nedbør på tolv timer. Hold deg oppdatert på farevarsler, skrev meteorologen.

På kysten fra Bergen og nordover til Møre og Romsdal kan det bli liten til full storm sent på nyttårsaften og natt til første nyttårsdag.

Fare for jordskred



Flere steder langs kysten er det sendt ut varsel om fare for jordskred i forbindelse med nedbøren, blant annet i Bergen og Trondheim.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for fjellet i Sør-Norge.

Det skal blåse kraftig fra i ettermiddag og ut hele første nyttårdag 💨 Det er ventet opp mot full storm i #FjelletiSørNorge . Dette gir vanskelige kjøreforhold, så alle som skal opp og ned fra fjells; kjør forsiktig! pic.twitter.com/at70jsRsQq — Meteorologene (@Meteorologene) 31. desember 2018

Vinden kan skape andre utfordringer for dem som vil sende opp fyrverkeri. Over hele Sør-Norge varsles det om sterk vind og vindkast helt opp i liten kuling. Også for Trøndelag og Nordland varsles det sterk vind med nedbør som regn og sludd.

Fra sent mandag kveld ventes det lokalt kraftige vindkast på omkring 20 m/s Østafjells. Vinden minker natt til onsdag.

Det er sendt ut gult farevarsel som kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde.

De fleste steder sørpå blir det også varmegrader på årets siste dag.

Sjekk været dit du skal



– Den varmeste nyttårsaften vi har hatt i Norge, var da vi målte 17,7 grader i Tafjord på Sunnmøre i 1972. Til sammenligning er kulderekorden for nyttårsaften på -51,3 grader fra Karasjok i 1885, skriver Yr på Twitter.

Best i sør og nord



Østlandet og Troms får trolig den beste fyrverkeriutsikten nyttårsaften.

Vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød sier til NTB at Østlandet både slipper unna den verste vinden og store nedbørsmengder når rakettene skal sendes opp, men advarer om vind opp mot kuling i fjellet i Sør-Norge.

– På Østlandet holder det seg tørt. Det ser det ut til at det vil gjøre også i Troms og Vest-Finnmark, mens det blir noe nedbør i Øst-Finnmark. Sånn sett er det nok Troms og deler av Østlandet som får det beste rakettværet, forklarer Granerød.

Meteorolog: Vær forsiktig med raketter



Et lavtrykk som slår innover landet gjennom nyttårsnatten, fører til at vinden vil være sterk flere steder sør og vest i landet.

– Det er et lavtrykk i Norskehavet som kommer til å passere over landet i løpet av natten til første januar. Det kommer til å sette opp et vestlig vindfelt over Sør-Norge, sier Granerød.

Det er en våt nyttårsaften i vente på #Vestlandet ☔ Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for mye regn i #Hordaland , #SognOgFjordane og #Sunnmøre . Det er ventet 50-70 millimeter på 12 timer. Hold deg oppdatert på farevarsler her: https://t.co/Nvh0iVgDs8 pic.twitter.com/lBaZUrcRrX — Meteorologene (@Meteorologene) 31. desember 2018

– Rundt midnatt nyttårsaften vil man på Vestlandet og i fjelltraktene i Sør-Norge derfor få godt med vind, og man bør ta hensyn med tanke på å sende opp raketter, forklarer han videre.

I Trøndelag vil det ifølge Granerød bli stiv til sterk kuling på kysten, mens det blir roligere lenger inn i landet.

– Ganske ufyselig vær

I tillegg til kraftig vind blir det nedbør på Vestlandet helt opp til Nordland, enkelte steder så mye som 50 til 70 millimeter.

– Det blir mildt og regn i morgen. Vinden gir seg noe sent på kvelden, men det vil fremdeles være stiv kuling ute på kysten. Det blir gjerne litt lettere rundt midnatt, men fremdeles ganske ufyselig vær, sier statsmeteorolog Ingmar Vikane.

Meteorolog-kollega Stig-Arild Fagerli kommer med denne advarselen:

– Dette blir heftig. Med nordvestlig storm på Vestlandet, Midt-Norge og i fjellet blir det i alle fall trafikktrøbbel. Fjelloverganger, ferjer og bruker kan få problemer første nyttårsdag. Verst tenkelige scenario er at det blir full storm akkurat rundt midnatt. Siste prognosen viser at det blir verst noe etter dette, sier Fagerli til TV2.