Mann slått bevisstløs i slagsmål i Oslo

En person var bevisstløs etter å ha blitt slått ned i et slagsmål på Grønland i Oslo natt til mandag.

– Vi fikk melding om at det var et slagsmål mellom flere personer, og at en mann var slått ned. Når vi kommer fram til stedet, ligger det en bevisstløs person på bakken, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB litt før klokken 4.

Mannen skal ha noen skader i ansiktet, men Jøkling sier han foreløpig ikke har oversikt over skadeomfanget eller hva som har skjedd. Noen minutter senere opplyser han på Twitter at mannen er bevisst igjen og snakker med politiet og sjekkes av ambulansepersonell. Han ble deretter kjørt til legevakt for behandling.

– En bil er sett kjørende fra stedet, og vi knytter denne bilen til hendelsen. Den er senere observert litt utenfor sentrum, forklarer Jøkling. Ved 4.30-tiden opplyser politiet at de har stanset den aktuelle bilen og pågrepet én person.

– Det var fire personer i bilen, og ut fra de vitnebeskrivelsene vi hadde og at en av dem etter hvert erkjente å ha stått bak volden, var saken forholdsvis grei, forteller Jøkling.

Operasjonslederen sier politiet har en formening om hva som ligger bak, og at de involverte er kjent av politiet fra før.

