Riksadvokaten ber politiet prioritere etterforskning av atomdeponi

To måneder etter at Bellona klaget på manglende etterforskning av feilaktig lagring av atomavfall, har Riksadvokaten gitt beskjed om at saken skal prioriteres.

For tre år siden ble det oppdaget ulovlig lagring av åtte tønner atomavfall i deponiet i Aurskog-Høland kommune. I høst ble det funnet ytterligere ni beholdere som ble rapportert som feillagret, skriver Aftenposten. Både Statens strålevern og Aurskog-Høland kommune hadde politianmeldt Institutt for energiteknikk (IFE), men Øst politidistrikt sa i oktober at de trolig ville foreta avhør etter årsskiftet. Det fikk Bellona til å skrive et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch og klage på somling i saken. Frederic Hauge brukte karakteristikker som «inkompetent og merkelig» i en kommentar til Aftenposten. Busch svarer at påtalemyndigheten har kontaktet politiet «og forsikrer seg nå om at saken følges opp med det nødvendige alvor og gis tilstrekkelig prioritet». Politiadvokat Bjørn Arne Tronier i Øst politidistrikt sier flere etterforskere nå jobber med saken og at flere personer i ledelsen ved IFE er avhørt. Instituttet ønsker ikke å kommentere etterforskningen, men sier de bistår politiet med den dokumentasjonen som blir etterspurt. (©NTB)