Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 30. desember.

Politiet skjøt under biljakt i Molde



En mann i 40-årene er pågrepet etter han flere ganger kjørte på politiets kjøretøy og forsøkte å kjøre ned politimenn natt til søndag. Politiet skjøt mot bilen.

Ingen ble skadd i biljakten, som varte i 45 minutter. Politiet sier at de har kunnskap om mannen fra tidligere forhold.

25 evakuert etter brann i Oslo



25 personer er evakuert etter at det begynte å brenne i kjelleren i en boligblokk på Furuset i Oslo natt til søndag. 11 personer har fått i seg røyk.

– De som har fått i seg røyk får behandling, politiet kjenner ikke til skadeomfanget, sier operasjonsleder Steinar Haugsvik i Oslo politidistrikt til NTB.

Britisk minister: Brexit kan bli avlyst

Britenes handelsminister Liam Fox sier det er «50-50» sjanse for at brexit-prosessen stanses hvis parlamentet avviser regjeringens skilsmisseavtale med EU. Det skriver avisa Sunday Times , melder nyhetsbyrået Reuters.

Det er tre måneder igjen til Storbritannia etter planen skal forlate unionen 29. mars, men statsminister Theresa Mays brexitavtale vakler.

Valget i gang i Bangladesh

Over 700.000 soldater og sikkerhetsmannskaper er utplassert for å holde ro under valget i Bangladesh, som åpnet søndag morgen.

Statsminister Sheikh Hasina håper å fortsette etter et tiår ved makten. Det blir i så fall den fjerde perioden ved makten for henne.

Minst 20 døde etter uvær på Filippinene

Et kraftig tropisk lavtrykk med mye regn over Filippinene de siste dagene har ført til jordskred og oversvømmelser. Politiet melder om 20 døde øst i landet og nesten 5.000 personer internt fordrevet i de seks provinsene som er sterkest berørt.

Redningsmannskaper leter fremdeles etter savnede i leir- og jordmassene.

