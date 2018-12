Mannskapet på 14 trodde deres siste time var kommet da båten grunnstøtte i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard.

– Det er vanskelig å forklare hvordan det opplevdes. Når det er så dårlig vær og så kaldt. Det er en vanskelig situasjon å være i, forteller kaptein Atle Forland til TV 2.

Fiskebåten Northguider sendte ut nødsignal helt nord i Hinlopenstredet på Svalbard like før klokken 14 fredag. Ifølge nettavisen Sysla skal båten ha drevet fiske da mannskapet mistet kontroll over den. Fiskebåten skal senere ha drevet på land.



Sysselmannen på Svalbard og Universitetssykehuset i Nord-Norge i Longyearbyen opprettet krisestab, og kalte inn alle tilgjengelige ressurser for å ta imot mannskapet.

– Voldsom lettelse



Sysselmannens helikoptre begynte evakueringen av de 14 personene om bord rundt klokken 15.30 fredag. Ifølge Hovedredningssentralen var det ned mot 20 minusgrader, sterk vind og dårlig sikt i området, men ingen fra mannskapet måtte ned i vannet. Ingen av de 14 skal være skadd.

Et fiskefartøy med 14 personer om bord har gått på grunn i Hinlopenstredet. Redningsressurser er på vei. Fartøyet er ikke i ferd med å synke. En pressemelding kommer fra HRS om kort tid. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 28. desember 2018

– Det var en voldsom lettelse å få beskjed om at redningshelikopteret er på vei, og kunne formidle det videre til besetningen, sier kapteinen, som legger til at det var en veldig rar følelse å måtte forlate båten.

Fiskebåten Northguider står nå på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard, som er et naturreservat. Det kan ta flere dager før båten, som har 320 kubikk diesel om bord, blir berget, skriver Bergens Tidende.

Stor fare for lekkasjer



– Det er en veldig ugunstig situasjon. Vi håper å få en plan på plass raskest mulig for å få fjernet havaristen. Det som er den store faren, er at det begynner å lekke olje og andre ting som er på båten – i et område som er svært sårbart , sier sysselmann Kjerstin Askholt til NRK.

Båt i havsnød https://t.co/4fIrbGAjYY pic.twitter.com/e7zz3Tunky — Svalbardposten (@Svalbardposten_) 28. desember 2018

Sysselmannen på Svalbard frykter at det kan lekke ut bunkers i området. Det er fare for at isen vil legge seg rundt båten dersom den blir stående, skriver BT.

Rederiet Opilio AS som formelt har ansvaret for bergingsaksjonen, og Kystverket har gitt pålegg om at båten må fjernes.

– Det var kjempedramatisk



Daglig leder Arne H. Birkeland i Opilio AS, som eier den 47 meter lange tråleren Northguider, sier det står bra til med alle sammen etter forholdene. Han fryktet for fiskernes liv da nødmeldingen kom.

– Det var kjempedramatisk. Dette er særdeles barske områder, så det er marginale grenser. Lettelsen var stor da beskjeden kom at alle var på vei til Longyearbyen, forteller Birkeland til TV 2.