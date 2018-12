15.000 barn og unge står i tannlegekø i Oslo

Befolkningsvekst ses på som en av årsakene til at 14.900 barn og unge må vente opptil et halvt år ekstra for å få behandling ved Oslos kommunale helsetjeneste.

Nesten 15.000 barn og unge står i tannlegekø fordi timen deres har blitt utsatt, skriver Aftenposten. Tallet er fra siste opptelling, som var 4. desember. Om lag 6.000 barn har ventet i tre til seks måneder lenger enn de skulle, mens rundt 7.000 barn har ventet i en til to måneder lenger. 2.000 barn har sluppet inn raskere enn planlagt, får avisen opplyst av fylkestannlege Lene Helweng-Larsen. Befolkningsveksten i kommunen ses på som en av årsakene til køene. De siste årene har befolkningsveksten vært stor, og på et tidspunkt var det en nettotilvekst på 3.000 til 4.000 brukere i året, ifølge fylkestannlegen. – Vi har ikke hatt anledning til å bemanne opp tilsvarende, sier Helweng-Larsen til avisen. Det har også vært en etterslepskø. Kommunen har i perioder, som i høst, satt inn ekstra ressurser for å behandle pasienter på kvelder og i helger for å få ned køen. Regner man med de andre gruppene som har krav på gratis behandling, er køen i desember på rundt 16.800 personer. Den kommunale helsetjenesten har til sammen 50.000 brukere. (©NTB)