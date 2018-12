Mann og kvinne reddet ned fra fjellet i Samnanger

En 30 år gammel mann og en 24 år gammel kvinne er reddet ned fra fjellet nær Gullhorgabu i Samnanger i Hordaland.

Politiet fikk nødvarselet klokken 17.25 lørdag.

– De var på vei til en hytte på fjellet, men merket at de var for dårlig utstyrt. De valgte å be om hjelp da de brukte lang tid opp og det begynte å bli mørkt ganske så fort, sa operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til NTB.

Sent lørdag kveld melder politiet at en patrulje fra Røde Kors Hjelpekorps har funnet kvinnen og mannen. De er kalde, men uskadde.

Hjelpekorpset rykker ut med snøscooter. Mannen og kvinnen befant seg et stykke inn og opp i området, ifølge Geitle.