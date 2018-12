Mann tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig asylsøker

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig asylsøker. I tillegg mener politiet at han forgrep seg på to andre 15-årige asylsøkere.

I 2015 skal mannen ha voldtatt den da 17 år gamle asylsøkeren mens han sov, skriver Nettavisen , som siterer tiltalen. I tillegg er mannen tiltalt for to tilfeller av seksuell handling med barn under 16 år. Mannen skal ha vist guttene pornografisk materiale og befølt dem på ulike måter, ifølge tiltalen.

Den tiltalte erkjenner ikke handlingene og nekter straffskyld.

– De fornærmede i saken bodde alle på et midlertidig tiltak. Min klient benekter ikke at han kjenner ungdommene, og at de har vært hjemme hos ham, men han mener han ikke har gjort det han er tiltalt for, sier den tiltaltes forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn til Nettavisen.

Mannen må møte i Oslo tingrett i slutten av januar.