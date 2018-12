Barn påkjørt av bil i Telemark

Et fire år gammelt barn på akebrett ble påkjørt i Elgfaret i Telemark lørdag ettermiddag. Barnet er kjørt til legevakt for sjekk.

Politiet fikk like etter klokken 14 en melding om at en person var påkjørt av en bil.

Ifølge operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt er det et fire år gammelt barn på akebrett som ble påkjørt. Politiet opplyser at faren til barnet er til stede for å ivareta barnet sammen med ambulanse. Faren var ikke føreren av bilen, opplyser Alfheim.

– Barnet er kjørt til legevakten for sjekk. Det er ofte et tegn på at det ikke er alvorlig, og barnet er bevisst, sier Alfheim til NTB.

Bilen holdt ifølge politiet lavere hastighet da påkjørselen inntraff.

Politiet har så langt ikke informasjon om omstendighetene rundt påkjørselen, men vil foreta undersøkelser på stedet og snakke med personer som kan ha vært vitne til påkjørselen.