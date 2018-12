Mann pågrepet for å ha med våpen på utested i Bergen

Politiet bevæpnet seg da de fikk melding fra en vakt på et utested i Bergen om at en av gjestene ble observert med et våpen i bukselinningen natt til lørdag.

Mannen skal ha forlatt utestedet i Hollendergaten sammen med andre personer natt til lørdag. Flere væpnede patruljer søkte etter mannen i 45 minutter før de pågrep ham, melder Vest politidistrikt på Twitter. Den pågrepne er en mann i 20-årene. – Mannen er god kjent for politiet fra tidligere, skriver politiet, som fikk melding om hendelsen klokken 00.59. (©NTB)