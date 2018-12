Brukte sju millioner på app – legges ned

I fjor lanserte Forbrukerrådet appen Peiling som blant annet skulle opplyse folket om innholdet i maten de spiser. Før jul ble appen nedlagt.

I appen kunne man blant annet skanne strekkoden på en vare og bli varslet om allergener og annet innhold, samt informasjon om pris og tilgjengelighet i butikker i nærheten. Allerede kvelden før lansering ble direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet varslet om at prissammenligningstjensten i appen hadde store svakheter, skriver Aftenposten.

I mai i år ble prissammenligningstjenesten i appen langt ned, ni måneder etter lanseringen i august.

Uken før jul ble det besluttet at hele appen skulle legges ned. Prosjektet kostet sju millioner kroner. Forbrukerrådet skriver på sine nettsider at tjenesten ble lagt ned fordi det ikke er bevilget penger til videre arbeid i neste års statsbudsjett og fordi rapporteringsplikten for dagligvarekjedene er avviklet.

Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet skriver i en epost til Aftenposten at nytteverdien ikke står i forhold til kostnadene ved å videreføre appen.

(©NTB)