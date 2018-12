Boligbrann i Vågå slukket

Røykdykkere har gjennomsøkt et hus i Vågå i Oppland etter at det begynte å brenne fredag kveld. Ingen personer var i huset.

Politiet i Innlandet skriver på Twitter klokken 00.30 at beboerne er bortreist og at huset er gjennomsøkt av røykdykkere uten at de har funnet noen der.

– Brannen ved inngangspartiet er slukket. Etterforskes videre, skriver politiet.

Operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt sa til NTB klokken 00.15 at omfanget av brannen på det tidspunktet var uavklart.

Politiet fikk melding om brannen klokken 23.58.

