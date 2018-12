Kirkens SOS har hatt over 3.000 samtaler i jula

Jula byr på utfordringer for mange og behovet for å prate med noen er stort. Kirkens SOS har så langt i jula mottatt over 3.000 samtaler.

– De aller fleste som tar kontakt forteller om stor ensomhet og psykiske problemer, opplyser generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS. Han forteller at organisasjonen også har sett en økning i samtaler som handler om relasjonsutfordringer nå i høytiden, men mener dette ikke er så rart ettersom det forventes at familien samles. Ifølge Theis kan det by på problemer både for dem som har en familie å forholde seg til, og føler at det er utfordrende, men også for dem som ikke har en familie og kjenner på ensomheten. Kirkens SOS telefontjeneste er fortsatt størst med hele 2.697 samtaler fra 22. til 27. desember. Pågangen på de skriftlige tjenestene har imidlertid vært større enn tidligere. Kirkens SOS besvarer nærmere 200.000 henvendelser hvert år og har lenge vært Norges desidert største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Tjenesten er anonym og bemannes av frivillige medarbeidere.