Fiskebåt sendte nødmelding – har drevet i land

To redningshelikoptre har evakuert de 14 om bord i fiskebåten, som sendte ut nødsignal ved Hinlopenstredet nord på Svalbard fredag ettermiddag.

Det melder Hovedredningssentralen Nord-Norge i en pressemelding.

Sysselmannens helikoptre begynte evakueringen av de 14 personene om bord rundt klokken 15.30 fredag. Ifølge Hovedredningssentralen var det ned mot 20 minusgrader og sterk vind i området, men ingen fra mannskapet måtte ned i vannet. Ingen av de 14 skal være skadd.

Fiskebåten Northguider sendte ut nødsignal helt nord i Hinlopenstredet på Svalbard like før klokken 14 fredag. Ifølge nettavisen Sysla skal båten ha drevet fiske da mannskapet mistet kontroll over den. Fiskebåten skal senere ha drevet på land.

Redningsleder Ørjan Delebekk i Hovedredningssentralen Nord-Norge sier til NTB at det er uvisst hva som utløste nødmeldingen.

Daglig leder Arne H. Birkeland i Opilio AS, som eier den 47 meter lange tråleren Northguider, sa til Sysla at han hadde snakket med mannskapet og at det sto bra til med alle sammen etter forholdene.