Mann i Sandnes siktet for å ha drept sin egen far

Den 27 år gamle mannen som er siktet for drap i Sandnes natt til lille julaften, drepte sin egen far, opplyser politiet.

Siktede har erkjent overfor politiet at det var han som drepte en mann i 50-årene i sin egen leilighet på Austrått i Sandnes natt til lille julaften. Nå bekrefter politiet at drapsofferet var gjerningspersonens 55 år gamle far.

Avdøde er finsk statsborger, men opprinnelig fra Marokko. Han har bodd delvis i Marokko og delvis i Norge de siste årene. Også hans nå drapssiktede sønn (27) er finsk statsborger, opplyser Sørvest politidistrikt fredag.

Stavanger Aftenbladet har i likhet med andre redaksjoner kjent til relasjonen mellom gjerningsmannen og offeret, men har ventet med å publisere opplysningene. Grunnen er at de nærmeste pårørende, som skal ha befunnet seg i Marokko, ikke har blitt varslet om dødsfallet før nå.

Les også: Mann i Sandnes drept av vold mot hodet

Stump vold mot hodet

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at 55-åringen ble drept med stump vold mot hodet. Politiet har kontroll på det de mener er drapsvåpenet, men vil ikke gi noen opplysninger om hva slags gjenstand det er snakk om.

Det var siktede selv som noen minutter over fem om morgenen lille julaften ringte politiet og fortalte hva han hadde gjort. Han ble pågrepet kort tid senere. Selv om han har erkjent drapet, har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

27-åringen samtykket til fengsling, og ble julaften varetektsfengslet i fire uker.

– Han har gitt en sammenhengende forklaring om alt. Det neste avhøret vil bli mer detaljorientert, og da må politiet finne ut hva de ønsker å snakke mer med han om, sier mannens forsvarer, advokat Vegard Bråstein, til Aftenbladet.

Les også: Voldsforsker mener Sandnes-siktet kan ha blitt drevet til drap

Etterforsker nettsamtaler

Det er på det rene at 27-åringen var aktivt ute på nettet og snakket om planene om å drepe faren. Flere av brukerne på nettforumet han snakket i, skal ha egget ham til handling og oppfordret ham til å gjøre alvor av planene.

Etter påtrykk fra flere av deltakerne i det åpne forumet ble det lagt ut et bilde etter drapet, som flere uttrykte skepsis til om var ekte. Deretter gir han beskjed om at han nå vil melde seg for politiet.

Politiet vil ikke nå gå inn på betydningen av dialogen eller om det er aktuelt å sikte andre personer for medvirking til drapet, men bekrefter at etterforskerne har sikret seg bilder av siktedes publiseringer på nettet.

– Hans aktivitet på internett er under etterforskning. Vi vet at han har snakket med andre, på nettet, om drapet og disse samtalene blir undersøkt. Hvorvidt det i så henseende kan være snakk om medvirkning til drap er for tidlig å si noe om, uttaler politidistriktet i en pressemelding.