Mann til sykehus etter ran

En mann ble utsatt for vold og måtte til sykehus etter at han ble fraranet mobiltelefonen sin på Gjelleråsen utenfor Oslo fredag morgen. To menn er pågrepet.

Politiet meldte om hendelsen klokka 10 fredag formiddag. Selve hendelsen skal ha blitt varslet til politiet klokka 5.46 fredag morgen. Den fornærmede var blitt ranet for mobiltelefonen sin og i den forbindelse blitt utsatt for vold. Mannen ble overført til sykehus for observasjon etter ranet, skriver politiet. – Etterforskning har medført pågripelse av to menn i 20-årene med bostedsadresse i Oslo, skriver politiet. (©NTB)