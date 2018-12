Dette er blant de ventede hendelsene fredag 28. desember.

Mann avhøres om påkjørsel torsdag

En kvinne i 50-årene og en kvinne i 60-årene omkom da en bil kjørte av veien og opp på et gangfelt i Kjølsdalen mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Sogn og Fjordane torsdag kveld.

Bilføreren, en mann i 50-årene, skal etter planen avhøres fredag. Han har over natten vært innlagt på sykehus på grunn av skader han fikk i ulykken.

Svenske partiledere orienterer

Arbeidet med å gi svenskene ny regjering står i stampe. Etter tre måneder med regjeringsforhandlinger har riksdagens leder Andreas Norlén bedt om delrapporter fra de to største partiene Moderaterna og Socialdemokraterna.

Leder av Moderaterna Ulf Kristersson avgir sin rapport fredag.

Migrantskip ventes å nå Spania

Hjelpeorganisasjonen Open Arms' skip er ventet å legge til kai nær Algeciras i Sør-Spania fredag morgen.

De 310 migrantene ble plukket opp rett utenfor kysten av Libya 21. desember fra tre mindre båter. De er ventet å ankomme klokka 8 lokal tid i havnen Crinavis i San Roque, som ligger mellom Gibraltar og byen Algeciras i Spania.

Tre måneder igjen i EU

Storbritannia er fullverdig medlem av EU i tre måneder til. Foreløpig er det ingen skilsmisseavtale på plass, og det begynner å haste.

Avtalen som Theresa May har forhandlet fram med EU skal stemmes over i Parlamentet i januar. Får May et nei, kan det bli aktuelt å utsette brexit for eksempel for å gi britene tid til å holde valg eller gjennomføre en ny folkeavstemning.

(©NTB)