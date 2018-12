En signalfeil ved Skøyen stasjon, som gjør at det ikke kan gis grønt lys, fører til store forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området torsdag kveld.

Ifølge NSB er Skøyen stasjon stengt for togtrafikk. Det er satt opp busspendel mellom Oslo S og Lysaker, mens enkelte regiontog erstattes av busser. Også flytogene fra Drammen til Oslo lufthavn er rammet av signalfeilen, og det er satt opp buss for tog fra Drammen til Oslo S.

Bane Nor opplyser at det jobbes med å rette feilen, men de vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan gå som normalt igjen. Ved 21-tiden var det rundt sju timer siden signalfeilen oppsto, og da opplyste Bane Nor at de vil komme med oppdatert informasjon om problemene klokken 22.30.