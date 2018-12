Kommuner i front mot vold i skolen

Hva virker i arbeidet med å forebygge vold i skolen? Seks kommuner og fylkeskommuner er med i et forsøksprosjekt der målet er en bedre skolehverdag.

– Vold og utagerende oppførsel, enten det er rettet mot andre elever, lærere eller andre voksne i skolen, er svært alvorlig og må tas tak i. Nå oppretter vi et nettverk med noen kommuner og fylkeskommuner for å få mer kunnskap om hva som virker, og for å bidra til at mer kunnskap og erfaringer kan deles med andre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunene og fylkeskommunene har i kraft av å være skoleeiere og arbeidsgivere hovedansvaret for et trygt skole- og arbeidsmiljø. I tillegg til disse partene, skal også lærere, foreldre og elever involveres.

De såkalte lederkommunene er plukket ut på bakgrunn av at de allerede jobber godt med temaet. I tillegg skal Kunnskapsdepartementet sette ned en nasjonal referansegruppe med relevante fagfolk som skal fungere som samtalepartner i arbeidet.

– Referansegruppen vil være viktig i den nasjonale innsatsen mot vold i skolen, og det er derfor vi ønsker å ha med flere faggrupper som kan bidra med ulike perspektiver og innspill til forebyggingsarbeidet, sier Sanner.

Ordningen med lederkommuner skal i første omgang vare i to år. Dette er kommunene og fylkeskommunene som er invitert med i nettverket:

* Drammen kommune

* Tromsø kommune

* Trondheim kommune

* Oslo kommune

* Østfold fylkeskommune

* Kvam kommune

