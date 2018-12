Oslo kommune ber meglere melde inn brudd

Oslo kommune har sendt et brev til 237 eiendomsmeglerforetak i hovedstaden hvor de ber om at brudd på den kommunale forkjøpsretten blir meldt inn.

– Vi har sendt ut brevet fordi selgere av eiendommer ofte er representert av en eiendomsmegler eller en advokat som i praksis ofte er den som melder inn forkjøp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagens Næringsliv.

Avisen har i en rekke artikler skrevet om Ivar Tollefsen og hans eiendomsselskap Fredensborg AS, som blant annet unnlot å melde inn gårder der beboere og kommunen hadde forkjøpsrett.

Loven om kommunal forkjøpsrett til leiegårder gir kommunen forkjøpsrett når en leiegård overføres ved salg, gave, makeskifte eller tvangssalg. Når boligeiendom seksjoneres etter lov om eierseksjoner, har leietakeren forkjøpsrett til sin leilighet.

Oslo kommune har i lys av avsløringene i DN sendt et brev til eiendomsmeglerne i et håp om at praksisen blir strammet inn. Kommunen jobber med å få oversikt over gårder der forkjøpsretten ikke har blitt meldt inn.

Ifølge DN unnlot Fredensborg AS å melde inn 13 bygårder i Oslo til kommunalt forkjøp, noe som kommunen nå undersøker. Selskapet erkjenner at seks av disse burde ha vært meldt inn. 600 leietakere kan ha mistet retten til å kjøpe leiligheten de bodde i.

I januar skal Stortinget behandle et forslag fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes om å legge inn et straffebud i Leiegårdsloven.

