Dette er blant de ventede hendelsene andre juledag, onsdag 26. desember.

14 år siden tsunamien i Indiahavet

26. desember 2004 ble flere jordskjelv i Indiahavet utløst.

Den første og kraftigste ble målt til hele 9,1 i styrke nord på Sumatra i Indonesia og forårsaker en tsunami som koster 226.000 mennesker livet i 14 land langs kysten av Indiahavet.

Nord- og Sør-Korea med symbolsk markering

En delegasjon fra Sør-Korea drar onsdag til Nord-Korea for å delta i en symbolsk markering for at jernbanen og veien mellom landene skal åpnes for ferdsel igjen.

Sør-Korea har understreket at seremonien ikke betyr at arbeidet med å faktisk åpne vei- og jernbaneforbindelser er i gang, men at landene fremdeles forplikter seg til å jobbe mot at dette skal skje.

Mubarak i retten igjen

Egypts tidligere present Hosni Mubarak skal vitne i en rettssak som knyttes til folkeopprøret i 2011 under den såkalte arabiske våren.

I dagene før Egypts president Abdel Fattah al-Sisi ble tatt til ed i sin andre presidentperiode før sommeren i år, var det en bølge av arrestasjoner i landet. Disse var folk som var involvert i opprøret i 2011.

VM i hurtigsjakk

Magnus Carlsen er blant deltakerne når det arrangeres VM i hurtigsjakk i St. Petersburg i Russland.

Arrangementet skulle egentlig foregå i Saudi-Arabia, men ble flyttet til Russland. Inderen Viswanathan Anand holder tittelen i hurtigsjakk.

