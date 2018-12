Oslo som miljøhovedstad hylles med frimerke

Over nyttår kommer et nytt frimerke for salg som hedrer Oslo, som i 2019 er utpekt til å være Europas miljøhovedstad.

Posten trykker rundt tre millioner eksemplarer av frimerket, som er laget av designeren Kristin Granli, skriver VårtOslo. Frimerket vil legges ut for salg første helgen i januar, samme helg som det arrangeres en markering av at Oslo er europeisk miljøhovedstad neste år. – Posten er en bedrift som satser hardt på å være miljøvennlig. Derfor synes vi det var veldig morsomt å kunne bidra med et frimerke i forbindelse med miljøhovedstadsåret, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten til VårtOslo. I konkurranse med 13 andre europeiske storbyer ble Oslo i juni 2017 utpekt til å være Europas miljøhovedstad. Hovedstaden ble rangert høyest i åtte av tolv kategorier, hvor kandidatbyene blant annet ble vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet og kollektivtilbud. Europas miljøhovedstad er resultatet av et initiativ fra 15 europeiske byer og en sammenslutning av estiske byer tilbake i 2006. Kåringen ses på som et ledd i EU-kommisjonens mål om å vektlegge klimaarbeidet i unionen. (©NTB)