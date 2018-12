Politikvinne bøtelagt etter kollisjon i Kristiansand

Spesialenheten for politisaker har gitt en politikvinne et forelegg på 6.000 kroner etter at hun kolliderte med en bil fra hjemmesykepleien i Kristiansand.

Forelegget er vedtatt, opplyser juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke i en epost til Fædrelandsvennen. Trafikkuhellet skjedde i et lyskryss i Kristiansand ved 6-tiden om morgenen søndag 22. april. Sjåføren av politibilen ble kjørt til legevakta etter hendelsen, mens de to hjemmesykepleierne i den andre bilen ble kjørt til akuttmottaket. Ingen av dem ble skadd. I vedtaket fra spesialenheten framgår det at politibilen kjørte på rødt lys. Sjåføren av politibilen har vist til at politiet kan fravike trafikkreglene ved utrykning og avviste under behandlingen av saken å ha gjort noe straffbart. – Hun hadde fri sikt og så at det var klart både fra høyre og venstre. Det var ingen biler, og hun kjørte ut i krysset. Midt i krysset så hun en skygge på venstre side, og ble truffet av en bil, heter det i vedtaket. Spesialenheten slår fast at politikvinnen kun har utvist «alminnelig uaktsomhet» og at det ikke er grunnlag for førerkortbeslag eller prikkbelastning. Det ble opprettet sak også mot sjåføren av den sivile bilen som var involvert i kollisjonen, men den ble henlagt som intet straffbart forhold. (©NTB)