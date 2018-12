Alpinulykke der tiåring ble skadd for livet går for Høyesterett

Høyesterett skal ta stilling til om en skikjører kan holdes ansvarlig etter at han påførte ei ti år gammel jente varige mén i en alpinulykke i Gautefall.

Den da ti år gamle danske jenta kjørte sakte ned blå bakke i alpinanlegget Gautefall i Drangedal i Telemark da den da 17 år gamle mannlige skiføreren plutselig kom svevende over et heng og dundret inn i henne i full fart. Ulykken fant sted i februar 2017, men jenta sliter fortsatt med store skader i høyrebeinet, strever psykisk etter det som skjedde og er minst 20 prosent invalidisert, sier moren hennes til NRK.

Den i dag 19 år gamle skikjøreren har i to rettsinstanser blitt dømt for aktløs kjøring. I lagmannsretten ble han dømt til 18 dagers betinget fengsel samt til å betale 75.000 kroner i erstatning til jenta.

19-åringen har imidlertid uttalt at han ikke kan komme på noe han kunne gjort annerledes og har anket saken til Høyesterett. Det ventes at de vil behandle saken i løpet av tre måneder.

Mannens forsvarer Svein Kjetil Stallemo sier til NRK at han er glad for at Høyesterett vil behandle anken deres.

– Vi mener det bærer galt av sted dersom man kan begynne å straffebelegge sport- og fritidsaktiviteter. Det ligger en aksept av økt risiko for skade bak når vi oppholder oss i en alpinbakke, sier han.

Den nå 12 år gamle jentas mor er uenig.

– Jeg mener at man ikke kan akseptere verken å bli drept eller invalidisert for livet bare fordi man oppholder seg i ei blå løype på et lite familie-skisportsted, sier hun.

(©NTB)